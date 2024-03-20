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В Сумской ОВА о строительстве фортификаций: самые мощные за время независимости

Фото: глава Сумской ОВА Владимир Артюх (sm.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В Сумской области усиливают защиту оборонительных рубежей. К работе над укреплением границ привлекли тысячи людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Владимира Артюха во время брифинга для журналистов.

"Мы сейчас создаем самую мощную за все время независимости фортификацию. Государство выделило беспрецедентную сумму средств на укрепление. Нам на помощь пришли Львовщина, Тернопольщина", - сообщил Артюх.

По словам главы ОГА, вместе с местными подрядчиками также работают организации из других регионов, чтобы оперативно, быстро и качественно выполнить поставленные руководством государства задачи.

"Задействованы тысячи людей, сотни единиц специальной строительной техники. Это мощная работа и большая ответственность", - подчеркнул он.

 

Обострение ситуации в Сумской области

Напомним, несколько дней назад начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал о том, что в трех общинах региона хотят ввести обязательную эвакуацию детей.

За несколько дней до этого Артюх рассказывал, что за два дня в Сумской области была зафиксирована "полугодовая норма" обстрелов.

На этом фоне из приграничных общин стали массово выезжать жители.

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