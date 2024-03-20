В Сумской ОВА о строительстве фортификаций: самые мощные за время независимости

"Мы сейчас создаем самую мощную за все время независимости фортификацию. Государство выделило беспрецедентную сумму средств на укрепление. Нам на помощь пришли Львовщина, Тернопольщина", - сообщил Артюх.

По словам главы ОГА, вместе с местными подрядчиками также работают организации из других регионов, чтобы оперативно, быстро и качественно выполнить поставленные руководством государства задачи.

"Задействованы тысячи людей, сотни единиц специальной строительной техники. Это мощная работа и большая ответственность", - подчеркнул он.