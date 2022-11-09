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В Сумській області ЗСУ збили російський безпілотник зі стрілецької зброї

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Суми, Середа 09 листопада 2022 14:57
В Сумській області ЗСУ збили російський безпілотник зі стрілецької зброї Фото: російський безпілотник знищено в Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 9 листопада, українські військові збили ще один російський безпілотник. Для цього вони використовували стрілецьку зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Приземлили" ще один ворожий безпілотник", - розповів він.

За словами Живицького, збили його зі стрілецької зброї у небі над Сумською областю.

"Прекрасна робота наших військових ЗСУ", - констатував очільник регіону.

Як повідомлялось, українські десантники в Донецькій області приземлили російський безпілотник "Орлан-10".

Нагадаємо, у середу, 9 листопада, після опівночі, ворог атакував Україну з тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БПЛА Shahed-136. 5 "шехедів" та "Орлан-10" вдалося збити.

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