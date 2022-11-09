В Сумській області ЗСУ збили російський безпілотник зі стрілецької зброї

У середу, 9 листопада, українські військові збили ще один російський безпілотник. Для цього вони використовували стрілецьку зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Приземлили" ще один ворожий безпілотник", - розповів він. За словами Живицького, збили його зі стрілецької зброї у небі над Сумською областю. "Прекрасна робота наших військових ЗСУ", - констатував очільник регіону.