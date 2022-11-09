ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумской области ВСУ сбили российский беспилотник из стрелкового оружия

Новина українською →
Сумы, Среда 09 ноября 2022 14:57
В Сумской области ВСУ сбили российский беспилотник из стрелкового оружия Фото: российский беспилотник уничтожен в Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 9 ноября, украинские военніе сбили еще один российский беспилотник. Для этого они использовали стрелковое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Приземлили" еще один вражеский беспилотник", - рассказал он.

По словам Живицкого, сбили его из стрелкового оружия в небе над Сумской областью.

"Прекрасная работа наших военных ВСУ", - констатировал глава региона.

Как сообщалось, украинские десантники в Донецкой области приземлили российский беспилотник "Орлан-10".

Напомним, в среду, 9 ноября, после полуночи, враг атаковал Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БПЛА Shahed-136. 5 "шехедов" и "Орлан-10" удалось сбить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией