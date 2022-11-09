В Сумской области ВСУ сбили российский беспилотник из стрелкового оружия

В среду, 9 ноября, украинские военніе сбили еще один российский беспилотник. Для этого они использовали стрелковое оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Приземлили" еще один вражеский беспилотник", - рассказал он. По словам Живицкого, сбили его из стрелкового оружия в небе над Сумской областью. "Прекрасная работа наших военных ВСУ", - констатировал глава региона.