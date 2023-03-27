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У Сумській області змінили час роботи "пунктів незламності": графік

Фото: в Сумській області змінили час роботи "пунктів незламності" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Сумській області вирішили змінити час роботи "пунктів незламності". Вони будуть відкритими з 08:00 до 17:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Сумської обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

"У зв’язку з низькою відвідуваністю, поліпшенням погодних умов та ситуацій з електропостачанням залишити діючими з графіком роботи 08:00 -17:00 години в робочі дні "пункти незламності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мова йде про ті "пункти незламності", які створені в приміщеннях (адміністративних будівлях) РВА, міських, селищних та сільських рад, старостатів, з можливістю отримувати послуги щодо доступу до Інтернету та підзарядки мобільних пристроїв.

Тим часом стаціонарні (мобільні) пункти незламності, розгорнуті Нацполіцією, ДСНС, суб’єктами господарювання відповідального бізнесу вирішили перевести в режим "готові до відкриття" з терміном готовності до відкриття не пізніше 2 годин з моменту отримання офіційного повідомлення про настання НС.

Нагадаємо, що в Запорізькій області вирішили згорнути "пункти незламності". Деякі продовжать працювати, інші перейдуть у режим готовності.

Раніше повідомлялося, що "пункти незламності" у Києві переведуть в режим очікування. Робочими залишать по 2 пункти в кожному районі у зв’язку з відсутністю відключень світла.

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