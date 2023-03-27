RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области изменили время работы "пунктов несокрушимости": график

Фото: в Сумской области изменили время работы "пунктов несокрушимости" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Сумской области решили изменить время работы "пунктов несокрушимости". Они будут открыты с 08:00 до 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

Соответствующее решение было принято на заседании Сумской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"В связи с низкой посещаемостью, улучшением погодных условий и ситуаций с электроснабжением оставить действующими с графиком работы 08:00 -17:00 в рабочие дни "пункты несокрушимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о "пунктах несокрушимости", которые созданы в помещениях (административных зданиях) РВА, городских, поселковых и сельских советов, старостатов, с возможностью получать услуги по доступу к Интернету и подзарядке мобильных устройств.

Между тем, стационарные (мобильные) пункты несокрушимости, развернутые Нацполицией, ГСЧС, субъектами хозяйствования ответственного бизнеса решили перевести в режим "готовы к открытию" со сроком готовности к открытию не позднее 2 часов с момента получения официального сообщения о наступлении ЧС.

Напомним, что в Запорожской области решили свернуть "пункты несокрушимости". Некоторые продолжат работу, другие перейдут в режим готовности.

Ранее сообщалось, что "пункты несокрушимости" в Киеве переведут в режим ожидания. Рабочие оставят по 2 пункта в каждом районе в связи с отсутствием отключений света.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьПункт незламності