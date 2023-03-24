Переводять в режим готовності. У Запорізькій області згортають "пункти незламності"

У Запорізькій області вирішили згорнути "пункти незламності". Деякі продовжать працювати, інші перейдуть у режим готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА .

"15 квітня у режим "готові до відкриття" можна перевести 119 осередків допомоги, які створені органами державної влади та 7 службою ДСНС", - заявив керівник ЗОВА Юрій Малашко.

При цьому ще понад сотні "пунктів незламності" працюватимуть цілодобово.

"До цього переліку увійдуть декілька десятків центрів допомоги відповідального бізнесу й 10 об’єктів з генераторами. Окремо визначатимуть свій режим роботи "пункти незламності", створені мережевим бізнесом", - пояснили в ОВА.

Як було вирішено місцевою владою, в Запорізькій області будуть такі форми роботи "пунктів незламності":

які продовжують працювати цілодобово,

які працюватимуть за відповідним графіком,

які пропонуються перевести у "сплячий" режим за умови, що вони відновлять свою роботу протягом 2 годин у випадку настання надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "пункти незламності" у Києві переведуть в режим очікування. Робочими залишать по 2 пункти в кожному районі у зв’язку з відсутністю відключень світла.

Також РБК-Україна писало про те, що "пункти незламності" також згорнули в Чернігові та на Буковині.

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