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Переводять в режим готовності. У Запорізькій області згортають "пункти незламності"

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Запорізька область, П'ятниця 24 березня 2023 11:32
Переводять в режим готовності. У Запорізькій області згортають "пункти незламності" Фото: в Запорізькій області згортають "пункти незламності" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Запорізькій області вирішили згорнути "пункти незламності". Деякі продовжать працювати, інші перейдуть у режим готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"15 квітня у режим "готові до відкриття" можна перевести 119 осередків допомоги, які створені органами державної влади та 7 службою ДСНС", - заявив керівник ЗОВА Юрій Малашко.

При цьому ще понад сотні "пунктів незламності" працюватимуть цілодобово.

"До цього переліку увійдуть декілька десятків центрів допомоги відповідального бізнесу й 10 об’єктів з генераторами. Окремо визначатимуть свій режим роботи "пункти незламності", створені мережевим бізнесом", - пояснили в ОВА.

Як було вирішено місцевою владою, в Запорізькій області будуть такі форми роботи "пунктів незламності":

  • які продовжують працювати цілодобово,
  • які працюватимуть за відповідним графіком,
  • які пропонуються перевести у "сплячий" режим за умови, що вони відновлять свою роботу протягом 2 годин у випадку настання надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "пункти незламності" у Києві переведуть в режим очікування. Робочими залишать по 2 пункти в кожному районі у зв’язку з відсутністю відключень світла.

Також РБК-Україна писало про те, що "пункти незламності" також згорнули в Чернігові та на Буковині.

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Пункт незламності Запорожская область
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