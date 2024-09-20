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У Сумській області згоріло 50 гектарів лісу через постійні обстріли окупантів

Фото: у Сумській області згоріло 50 гектарів лісу через обстріли (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумській області знищено 50 гектарів лісу. Причиною масштабних лісових пожеж є постійні обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Північний лісовий офіс у Facebook.

Як зазначається, протягом останньої доби в лісах Сумської області виникло 13 лісових пожеж, які охопили мінімум 50 гектарів.

"Причиною стали безперервні обстріли, що тривають як вдень, так і вночі. Через суху погоду та вітер полум'я поширюється з шаленою швидкістю", - йдеться у повідомленні.

Лісівники намагаються стримати вогонь, але через небезпеку та заміновані території вони можуть працювати лише в доступних зонах.

За останніми даними, у Свеській філії виникло 11 пожеж на площі 47,3 гектара. На території філії були виявлені бляшанки з запальною сумішшю, які ворог скидає за допомогою дронів. Саме це могло стати головною причиною численних загорянь.

Завдяки діям лісової охорони всі пожежі були оперативно ліквідовані. 

У Сумській філії зафіксовано дві пожежі, на даний момент площа складає мінімум 5 гектарів (інформація уточнюється). Одну пожежу ліквідували, іншу намагаються загасити з 19:00 19 вересня, о 03:00 її було локалізовано.

Пожежі у Київській області

Як відомо, під Вишгородом у Київській області виникли масштабні пожежі. Там горять торф'яники, гасіння ускладнює поривчастий вітер.

Сьогодні, 20 вересня, у Києві значно погіршилася якість повітря, столиця України очолила онлайн-рейтинг міст із високим рівнем забруднення повітря. Київ огорнув смог, а жителям порадили за можливості не виходити з дому і обов'язково закривати вікна.

Детальніше про забруднення повітря у Києві і чи становить це загрозу - у матеріалі РБК-Україна.

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