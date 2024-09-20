В Сумской области сгорело 50 гектаров леса из-за постоянных обстрелов оккупантов

В Сумской области уничтожены 50 гектаров леса. Причиной масштабных лесных пожаров являются постоянные обстрелы российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Северный лесной офис Facebook.
Как отмечается, за последние сутки в лесах Сумской области возникло 13 лесных пожаров, охвативших минимум 50 гектаров.
"Причиной стали непрерывные обстрелы, продолжающиеся как днем, так и ночью. Из-за сухой погоды и ветра пламя распространяется с бешеной скоростью", - говорится в сообщении.
Лесники пытаются сдержать огонь, но из-за опасности и заминированных территорий они могут работать только в доступных зонах.
По последним данным, в Свеском филиале возникло 11 пожаров на площади 47,3 гектара. На территории филиала были обнаружены жестянки с зажигательной смесью, которые враг сбрасывает с помощью дронов. Это могло стать главной причиной многочисленных возгораний.
Благодаря действиям лесной охраны все пожары были оперативно ликвидированы.
В Сумском филиале зафиксировано два пожара, сейчас площадь составляет минимум 5 гектаров (информация уточняется). Один пожар ликвидировали, другой пытаются потушить с 19:00 19 сентября, в 03:00 он был локализован.
Как известно, под Вышгородом в Киевской области произошли масштабные пожары. Там горят торфяники, тушение усложняет порывистый ветер.
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