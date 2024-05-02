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Сумській області зараз не загрожує наступ Росії, але є інша небезпека

Фото: Володимир Артюх, голова Сумської ОВВ (sm.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Загрози наступу росіян на Сумську область немає. Але окупанти можуть застосувати свої диверсійно-розвідувальні групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха.

За його словами, сьогодні, 2 травня, відбулося чергове засідання Ради оборони Сумської області. Однією з тем обговорень стала ситуація на кордоні.

У ході засідання доповідали командири та начальники Збройних сил України та правоохоронних органів.

"За результатами розгляду цього питання (ситуації на кордоні - ред.) було визначено, що сьогодні, 2 травня 2024 року, на кордоні Сумської області наступальних угруповань ворог не зафіксовано. Збройні сили підготовлені та оснащені всім необхідним для виконання завдань щодо захисту нашої землі" , – розповів Артюх.

Також, за його словами, під час засідання було відзначено загрозу з боку російських диверсантів, оскільки інтенсивність їхнього застосування значно зросла.

"Тому небезпека для мешканців, які залишилися і не виїхали під час евакуації з прикордонних громад, існує досить висока, у тому числі і щодо застосування зброї та захоплення наших жителів диверсійними групами противника", - додав глава ОВА.

Він закликав усіх мешканців прикордонних населених пунктів евакуюватись. Для цього передбачили транспортні засоби та житло.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про те, що найвища активність російських ДРГ спостерігається на напрямку Сумської області.

При цьому Демченко наголосив, що ворожі диверсанти не проникають на територію регіону.

До речі, росіяни останнім часом кілька разів поширювали фейки щодо підготовки наступу на Сумську область. Україна їх спростовувала.

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