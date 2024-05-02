Сумской области сейчас не угрожает наступление России, но есть другая опасность

По его словам, сегодня, 2 мая, состоялось очередное заседание Совета обороны Сумской области. Одной из тем обсуждений стала ситуация на границе.

В ходе заседания докладывали командиры и начальники Вооруженных сил Украины и правоохранительных органов.

"По результатам рассмотрения этого вопроса (ситуации на границе - ред.) было определено, что сегодня, 2 мая 2024 года, на границе Сумской области наступательных группировок враг не зафиксирован. Вооруженные силы подготовлены и оснащены всем необходимым для выполнения задач по защите нашей земли", - рассказал Артюх.

Также, по его словам, в ходе заседания была отмечена угроза со стороны российских диверсантов, поскольку интенсивность их применения значительно возросла.

"Поэтому опасность для жителей, оставшихся и не выехавших во время эвакуации из пограничных общин, существует достаточно высока, в том числе и по применению оружия и захвату наших жителей диверсионными группами противника", - добавил глава ОВА.

Он призвал всех жителей пограничных населенных пунктов эвакуироваться. Для этого предусмотрели транспортные средства и жилье.