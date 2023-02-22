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В Сумській області зафіксували 15 ворожих прильотів з міномету, є пошкодження

Фото: в Сумській області зафіксували 15 ворожих прильотів з міномету, є пошкодження (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської області. Військові зафіксували ще 15 ударів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативного командування "Північ".

"З 11:05 до 11:10 повідомили про 8 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Сопич. Втрат серед особового складу, техніки та серед місцевого населення немає. Пошкоджено дорожнє покриття, сільськогосподарські та житлові будівлі на місцевих подвір'ях", - пише пресслужба.

Також з 12:15 по 12:25 було зафіксовано 7 прильотів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Бояро-Лежачі. Зазначається, що втрат серед особистого складу чи місцевого населення немає. Інформація про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти, сьогодні 22 лютого, обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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