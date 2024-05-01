У Сумській області ввели нові обмеження

Фото: у Сумській області запровадили нові обмеження через безпекову ситуацію (ілюстрація/Getty Images)

У Сумській області запровадили нові обмеження у зв'язку з постійними обстрілами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований Сумською ОВА.

Зазначимо, що наказ датується 22 квітня 2024 року, але оприлюднений на сайті Сумської обласної військової адміністрації був лише сьогодні. Так, у період з 22 квітня до завершення дії правового режиму воєнного стану встановлюються на території Сумської області додаткові тимчасові обмеження особливого режиму: заборонити вільний в’їзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних із будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням, проведенням погоджених робіт на землях сільськогосподарського призначення у межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ";

заборонити проведення робіт, не пов’язаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону, а також в інших випадках, визначених Інструкцією про тимчасові обмеження в межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Суми";

заборонити сівбу високорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю таких культур на відстані 500 метрів навколо фортифікаційних споруд на території Сумської області (водночас дозволяється за межами окремих елементів фортифікаційних споруд на території Сумської області сівбу низькорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю таких культур); Згідно з документом мова йде про території, підпорядковані: Конотопській, Охтирській, Сумській, Шосткинській районним державним адміністраціям;

Білопільській, Великописарівській, Дружбівській, Есманській, Зноб-Новгородській, Краснопільській, Миколаївській (сільській), Миропільській, Новослобідській, Путивльській, Свеській, Середино-Будській, Хотінській, Юнаківській, Шалигинській територіальним громадам.