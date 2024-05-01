В Сумской области ввели новые ограничения
У Сумській області запровадили нові обмеження у зв'язку з постійними обстрілами РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный Сумской ОВА.
Так, в период с 22 апреля до завершения действия правового режима военного положения устанавливаются на территории Сумской области дополнительные временные ограничения особого режима:
- запретить свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, проведением аварийных, спасательных работ, оказанием экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предупреждением, раскрытием и расследованием, проведением согласованных работ на землях сельскохозяйственного назначения в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины за пределами населенных пунктов в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Северск";
- запретить проведение работ, не связанных с выполнением задач в ходе подготовки и ведения операции (боевых действий) и охраны государственной границы, а также в других случаях, определенных Инструкцией о временных ограничениях в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Сумы";
- запретить посев высокорослых сельскохозяйственных культур, уход за ними и сбор урожая таких культур на расстоянии 500 метров вокруг фортификационных сооружений на территории Сумской области (в то же время разрешается за пределами отдельных элементов фортификационных сооружений на территории Сумской области посев низкорослых сельскохозяйственных культур, уход за ними и сбор урожая таких культур);
Согласно документу речь идет о территориях, подчиненных:
- Конотопской, Ахтырской, Сумской, Шосткинской районным государственным администрациям;
- Белопольской, Великописаревской, Дружбовской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Николаевской (сельской), Миропольской, Новослободской, Путивльской, Свеской, Середино-Будской, Хотинской, Юнаковской, Шалыгинской территориальным общинам.
Ситуация в Сумской области
Российские войска в последнее время постоянно обстреливают Сумскую область. в том числе приграничные регионы. Ситуация в регионе давно оставляет желать лучшего. Здесь постепенно, начиная с 2023 года начали вводить ограничения.
В частности, в июле 2023 года на фоне увеличения обстрелов из артиллерии, в Сумской области объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией. А в феврале 2024 года в Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничье. Речь идет о 5-километровой полосе от границы с РФ.
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