В Сумской области ввели новые ограничения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ , опубликованный Сумской ОВА.

Так, в период с 22 апреля до завершения действия правового режима военного положения устанавливаются на территории Сумской области дополнительные временные ограничения особого режима:

Ситуация в Сумской области

Российские войска в последнее время постоянно обстреливают Сумскую область. в том числе приграничные регионы. Ситуация в регионе давно оставляет желать лучшего. Здесь постепенно, начиная с 2023 года начали вводить ограничения.

В частности, в июле 2023 года на фоне увеличения обстрелов из артиллерии, в Сумской области объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией. А в феврале 2024 года в Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничье. Речь идет о 5-километровой полосе от границы с РФ.

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