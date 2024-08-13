У Сумській області вводять жорсткі обмеження у 20-кілометровій зоні вздовж кордону

Обмеження на переміщення усіх громадян були введені у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області. Зазначається, що ці заходи спрямовані на збереження життя цивільного населення та військовослужбовців.

Повідомляється, що допуск осіб на зазначену територію здійснюватиметься лише за наявності паспорта громадянина України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

Генштаб закликає громадян із розумінням поставитися до тимчасових обмежень, оскільки вони необхідні для забезпечення безпеки та захисту від можливих загроз з боку РФ.

Зазначається, що ці заходи є тимчасовими. Вони продовжуватимуться до стабілізації ситуації в регіоні.