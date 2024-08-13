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У Сумській області вводять жорсткі обмеження у 20-кілометровій зоні вздовж кордону

Фото: бойові дії у Сумській області (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На Сумщині почнуть діяти нові обмеження для громадян через активізацію бойових дій та збільшення активності російських диверсійно-розвідувальних груп. Таке рішення ухвалило військове командування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Обмеження на переміщення усіх громадян були введені у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області. Зазначається, що ці заходи спрямовані на збереження життя цивільного населення та військовослужбовців.

Повідомляється, що допуск осіб на зазначену територію здійснюватиметься лише за наявності паспорта громадянина України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

Генштаб закликає громадян із розумінням поставитися до тимчасових обмежень, оскільки вони необхідні для забезпечення безпеки та захисту від можливих загроз з боку РФ.

Зазначається, що ці заходи є тимчасовими. Вони продовжуватимуться до стабілізації ситуації в регіоні.

Поточна ситуація на Сумщині

Нещодавно активність бойових дій у регіоні зросли. Це пов'язують з операцією ЗСУ в Курській області РФ. Вчора у Сумській ОВА попередили громадян про посилення авіаударів Росією. В області продовжується евакуація населення, відомо про потребу вивезти з особливо небезпечних зон близько 20 тисяч людей.

Додамо, раніше РБК-Україна повідомляло про нові російські авіабомби, які агресор застосовує у Сумській області.

Також відомо, що на Сумщині хочуть створити дві нові військові адміністрації.

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Сумська область