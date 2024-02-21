В Сумській області встановлять додаткові обмеження у прикордонній зоні

В Сумській області в межах 5-кілометрової зони запроваджують додаткові обмеження особливого режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).
Додаткові обмеження особливого режиму почнуть діяти з 26 лютого.
Відповідно до наказу, в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону, заборонено:
Російські окупанти не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей. Прикордонники пояснювали, що ворожі ДРГ намагаються виявити розташування військових, а також мінувати території.
Нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік. На початку року у Сумській області загинули двоє осіб через атаку диверсантів.
Українські захисники наголошують, що ворожі диверсійні групи залишаються великою загрозою як для військових, так і для цивільних.
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