В Сумской области установят дополнительные ограничения в приграничной зоне

Дополнительные ограничения особого режима начнут действовать с 26 февраля.

Согласно приказу, в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы, запрещено:

свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, проведением аварийных, спасательных работ, оказанием экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предупреждением, раскрытием и расследованием;

проведение работ не связанных с выполнением задач в ходе подготовки и ведения операции (боевых действий) и охраны государственной границы.

Угроза враждебных ДРГ на севере

Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются обнаружить расположение военных, а также минировать территории.

Недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина. В начале года в Сумской области погибли два человека из-за атаки диверсантов.

Украинские защитники отмечают, что вражеские диверсионные группы остаются большой угрозой как военным, так и гражданским.