В Сумской области установят дополнительные ограничения в приграничной зоне

В Сумской области в пределах 5-километровой зоны от государственной границы вводят дополнительные ограничения особого режима.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
Дополнительные ограничения особого режима начнут действовать с 26 февраля.
Согласно приказу, в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы, запрещено:
Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются обнаружить расположение военных, а также минировать территории.
Недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина. В начале года в Сумской области погибли два человека из-за атаки диверсантов.
Украинские защитники отмечают, что вражеские диверсионные группы остаются большой угрозой как военным, так и гражданским.
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