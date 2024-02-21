RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области установят дополнительные ограничения в приграничной зоне

Фото: в Сумской области установят дополнительные ограничения в приграничной зоне (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумской области в пределах 5-километровой зоны от государственной границы вводят дополнительные ограничения особого режима.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Дополнительные ограничения особого режима начнут действовать с 26 февраля.  

Согласно приказу, в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы, запрещено: 

  • свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, проведением аварийных, спасательных работ, оказанием экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предупреждением, раскрытием и расследованием;
  • проведение работ не связанных с выполнением задач в ходе подготовки и ведения операции (боевых действий) и охраны государственной границы.

Угроза враждебных ДРГ на севере

Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются обнаружить расположение военных, а также минировать территории.

Недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина. В начале года в Сумской области погибли два человека из-за атаки диверсантов.

Украинские защитники отмечают, что вражеские диверсионные группы остаются большой угрозой как военным, так и гражданским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в Украине