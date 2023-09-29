У Сумській області вночі "приземлили" російський безпілотник

"Над Сумщиною цієї ночі сили ППО збили ворожий БпЛА", - йдеться у повідомленні.

В ОВА не уточнили, який саме дрон збили у Сумській області: ударний чи розвідувальний.

Нічні обстріли України

Цієї ночі повітряну тривогу оголошували у Сумській області, а також на півдні України, а саме у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

У мережі повідомляли про вибухи у Сумській області. Але детальнішої інформації про причини не надходило.

Також вночі окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Російські ракети влучили в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Там спалахнула суха трава, але загоряння вже ліквідували.