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В Сумской области ночью "приземлили" российский беспилотник

Фото: в Сумской области сбили беспилотник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российский беспилотник сбила противовоздушную оборону Украины ночью 29 сентября. Это произошло в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА в Telegram.

"Над Сумской областью этой ночью силы ПВО сбили вражеский БПЛА", - говорится в сообщении.

В ОВА не уточнили, какой именно дрон сбили в Сумской области: ударный или разведывательный.

Ночные обстрелы Украины

Этой ночью воздушную тревогу объявляли в Сумской области, а также на юге Украины, а именно в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В сети сообщалось о взрывах в Сумской области. Но более подробной информации о причинах не поступало.

Также ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Российские ракеты попали в объект инфраструктуры в окрестностях города. Там вспыхнула сухая трава, но возгорание уже ликвидировано.

 

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