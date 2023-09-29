В Сумской области ночью "приземлили" российский беспилотник

"Над Сумской областью этой ночью силы ПВО сбили вражеский БПЛА", - говорится в сообщении.

В ОВА не уточнили, какой именно дрон сбили в Сумской области: ударный или разведывательный.

Ночные обстрелы Украины

Этой ночью воздушную тревогу объявляли в Сумской области, а также на юге Украины, а именно в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В сети сообщалось о взрывах в Сумской области. Но более подробной информации о причинах не поступало.

Также ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Российские ракеты попали в объект инфраструктуры в окрестностях города. Там вспыхнула сухая трава, но возгорание уже ликвидировано.