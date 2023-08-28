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У Сумській області внаслідок обстрілу постраждали три людини

Фото: Сумська область зазнала російського обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті атаки постраждали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

За день, 28 серпня, війська РФ 23 разів обстріляли населені пункти в прикордонних районах області.

Росіяни обстріляли Середино-Будську громаду з міномету. Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення, міську бібліотеку та приватний житловий будинок.

Крім того, через російський обстріл отримали поранення троє цивільних мешканців.

До того ж окупанти з території РФ по Великописарівській громаді з двох гелікоптерів здійснили пуск некерованих авіаційних ракет. Внаслідок авіаудару пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню. Також був обстріл з СПГ. 

Також загарбники здійснили авіаційний обстріл з літака керованими авіаційними бомбами по Краснопільській громаді. Також росіяни били з мінометів та артилерії. 

Удари РФ по Сумській області

Населені пункти Сумської області у прикордонних районах практично щодня зазнають російських обстрілів. Загарбники для своїх атак активно використовують міномети та артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.

23 серпня війська РФ поцілили ударним дроном "Шахед" у школу в Сумській області, і в результаті ворожої атаки четверо людей загинули, ще стільки ж отримали поранення.

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