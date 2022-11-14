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У Сумській області виготовлять 700 бронежилетів зі сталі "Метінвесту"

Фото: у Сумській області виготовлять 700 бронежилетів зі сталі "Метінвесту" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Метінвест" у рамках ініціативи “Сталевий фронт Ріната Ахметова” передала до Сумської області бронесталь власного виробництва. Це 1400 бронепластин, з яких зроблять 700 бронежилетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького у Facebook.

Як відомо, раніше група передала для ЗСУ та інших силових структур понад 150 тис. готових бронежилетів. Також із спецсталі металурги виготовляють модульні укриття для військових, що являють собою польове житло.

Нагадаємо, у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" бізнеси SCM регулярно допомагають ЗСУ.

Зокрема, було передано понад дві тисячі дронів та рацій, 700 авто, півмільйона літрів пального та ін.

Всього від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд грн, і щодня ця цифра зростає.

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Метинвест