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В Сумской области изготовят 700 бронежилетов из стали "Метинвеста"

Фото: в Сумской области изготовят 700 бронежилетов из стали "Метинвеста" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Компания "Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" передала в Сумскую область бронесталь собственного производства. Это 1400 бронепластин, из которых сделают 700 бронежилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Facebook.

Как известно, ранее группа передала для ВСУ и других силовых структур более 150 тыс. готовых бронежилетов. Также из спецстали металлурги производят модульные укрытия для военных, представляющих собой полевое жилье.

Напомним, в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы SCM регулярно помогают ВСУ.

В частности, было передано более двух тысяч дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего и т.д.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн, и ежедневно эта цифра растет.

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Метинвест