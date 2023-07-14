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У Сумській області трактор підірвався на міні: водій травмований

Фото: Трактор (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Конотопському районі Сумської області сьогодні, 14 липня, трактор підірвався на міні. Унаслідок цього водій отримав травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

В полі, неподалік від одного з сіл, 46-річний працівник аграрного підприємства здійснював оприскування пшениці. Роботи проводились на тракторі "John Deere" з причіпним оприскувачем.

Підрив на міні

Тракторист розповів правоохоронцям, що бачив попереджувальну табличку з написом "Обережно міни", та все ж з’їхав на небезпечну ділянку поблизу поля, щоб виконати роботу.

Фото: Трактор (mvs.gov.ua)

За кілька секунд пролунав потужний вибух - оприскувач своїм колесом наїхав на міну.

Незначні травми

Чоловік вийшов з трактору і побачив, що колеса та корпус оприскувача пошкоджені, а на землі утворилася вирва. Водій отримав незначні травми, мова йде про кілька подряпин.

Розмінування України

Через постійні російські атаки більша частина території України забруднена снарядами та мінами. Ще гірша ситуація на деокупованих територіях, які загарбники, відступаючи, мінували.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна розпочинає нову державну політику з гуманітарного розмінування територій. Наразі країна планує створити коаліцію держав, які допоможуть у цьому питанні.

Хорватія проведе конференцію з розмінування України. Вона відбудеться 11 і 12 жовтня в Загребі.

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