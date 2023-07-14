В Сумской области трактор подорвался на мине: водитель травмирован

В поле, недалеко от одного из сел, 46-летний работник аграрного предприятия осуществлял опрыскивание пшеницы. Работы проводились на тракторе "John Deere" с прицепным опрыскивателем.

Подрыв на мини

Тракторист рассказал правоохранителям, что видел предупредительную табличку с надписью "Осторожно мины", и все же съехал на опасный участок вблизи поля, чтобы выполнить работу.

Фото: Трактор (mvs.gov.ua)

Через несколько секунд раздался мощный взрыв - опрыскиватель своим колесом наехал на мину.

Незначительные травмы

Мужчина вышел из трактора и увидел, что колеса и корпус опрыскивателя повреждены, а на земле образовалась воронка. Водитель получил незначительные травмы, речь идет о нескольких царапинах.

Разминирование Украины

Из-за постоянных российских атак большая часть территории Украины загрязнена снарядами и минами. Еще хуже ситуация на деоккупированных территориях, которые захватчики, отступая, минировали.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина начинает новую государственную политику гуманитарного разминирования территорий. Теперь страна планирует создать коалицию государств, которые помогут в этом вопросе.

Хорватия проведет конференцию по разминированию Украины. Она состоится 11 и 12 октября в Загребе.