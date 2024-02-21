У Сумській області спростували чутки про можливий наступ росіян

У мережі активно розповсюджується інформація про те, що російські війська нібито готують наступ на Сумську область. Однак це ворожа ІПСО, безпекова ситуація у регіоні під контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

"Безпекова ситуація у Сумській області під контролем. Активно розповсюджується інформація про можливий наступ на Сумщину. Це ніщо інше, як проведення інформаційно-психологічних операцій ворога", - зазначив глава Сумської ОВА Володимир Артюх.

Він наголосив, що не можна нехтувати заходами безпеки, ігнорувати сигнали повітряної тривоги, проте не варто панікувати щодо наступу ворога.

Глава ОВА додав, що на постійній основі спілкується з командуванням угруповань ЗСУ, які дислокуються на території Сумської області.

"Угруповань з боку російських військ, які б були спроможні знову виконувати заходи щодо окупації нашої території, сьогодні немає. Та чисельність ЗСУ, яка знаходиться на території Сумської області, спроможна утримати ті угрупування нашого противника, які стоять навпроти регіону. Тож свої завдання Збройні сили виконають", - зазначив Артюх.

Ситуація у прикордонних з Росією регіонах

Російські окупанти не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей. Прикордонники пояснювали, що ворожі ДРГ намагаються виявити розташування військових, а також мінувати території.

Нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік. На початку року у Сумській області загинули двоє осіб через атаку диверсантів.

Сьогодні ми повідомляли, що у Сумській області в межах 5-кілометрової зони від державного кордону запроваджують додаткові обмеження особливого режиму.