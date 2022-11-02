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У Сумській області спростували чутки про наступ РФ та попередили про навчання

Фото: Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Іван Носальський

Інформація про нібито наступ російських окупантів на Сумську область є фейком. При цьому в регіоні заплановано військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"У соцмережах поширюється інформація про можливий наступ ворога на Сумську область. Але вона не відповідає дійсності! За інформацією командування ОТУ Суми, ситуація стабільна та контрольована", - наголосив Живицький.

Також він додав, що росіяни продовжують здійснювати провокаційні обстріли Сумської області.

При цьому, за його словами, вже 3 листопада у регіоні почнуть проводити військові навчання.

"Можливо, ви спостерігатимете інтенсивніший рух військової техніки, більшу кількість особового складу зі зброєю на вулицях населених пунктів. Це планові заходи, а не привід для занепокоєння", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 листопада російсько-окупаційні війська ще раз відкривали вогонь по Сумській області, зафіксовано понад 100 "прильотів".

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Сумська областьВійська РФВійна Росії проти України