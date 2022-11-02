В Сумской области опровергли слухи о наступлении РФ и предупредили об учениях

"В соцсетях распространяется информация о возможном наступлении врага на Сумскую область. Но она не соответствует действительности! По информации командования ОТУ Сумы, ситуация стабильная и контролируемая", - подчеркнул Живицкий.

Также он добавил, что россияне продолжают совершать провокационные обстрелы Сумской области.

При этом, по его словам, уже 3 ноября в регионе начнут проводить военные учения.

"Возможно, вы будете наблюдать более интенсивное движение военной техники, большее количество личного состава с оружием на улицах населенных пунктов. Это плановые мероприятия, а не повод для беспокойства", - отметил глава ОВА.