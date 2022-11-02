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В Сумской области опровергли слухи о наступлении РФ и предупредили об учениях

Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

Информация о якобы наступлении российских оккупантов на Сумскую область является фейком. При этом в регионе запланированы военные учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"В соцсетях распространяется информация о возможном наступлении врага на Сумскую область. Но она не соответствует действительности! По информации командования ОТУ Сумы, ситуация стабильная и контролируемая", - подчеркнул Живицкий.

Также он добавил, что россияне продолжают совершать провокационные обстрелы Сумской области.

При этом, по его словам, уже 3 ноября в регионе начнут проводить военные учения.

"Возможно, вы будете наблюдать более интенсивное движение военной техники, большее количество личного состава с оружием на улицах населенных пунктов. Это плановые мероприятия, а не повод для беспокойства", - отметил глава ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что 1 ноября российско-оккупационные войска еще раз открывали огонь по Сумской области, зафиксировано более 100 "прилетов".

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