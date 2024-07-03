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У Сумській області спіймали агентку ФСБ: готувала обстріли і вербувала шпигунів

Фото: у Сумській області викрили російську агентку (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Юрченко

У Сумській області викрили російську шпигунку. Вона готувала нові обстріли та вербувала агентів для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зрадницею виявилася колишня медсестра, ідеологічна прихильниця рашизму. Жінка підтримувала зв’язки зі своїми родичами в Росії і підтримувала війну РФ проти України.

Саме через родичів ФСБ дистанційно завербувала жінку. Її куратором був кадровий співробітник одного з регіональних управлінь ФСБ. Для спілкування вони використовували анонімний чат у месенджері.

Головним завданням шпигунки був збір інформації про місцевість, оборонно-промислові підприємства. Агентка об’їжджала місцевість, а також "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов. Вона намагалася зв'язатися з колишніми та діючими працівниками оборонних заводів.

Жінка також планувала вербувати "однодумців" для збору інформації для окупантів за гроші ФСБ.

СБУ викрила зрадницю та задокументувала злочинні дії фігурантки. Її затримали на гарячому, коли та знімала один з об’єктів на відео.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Фото: у Сумській області викрили зрадницю (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила групу провокаторів. Вони готували провокації у Києві та навіть планували захопити парламент.

Також Служба безпеки затримала групу російських агентів в Одесі. Двоє військових та їх сільниця шукали позиції ППО та вели відеоспостереження у порту.

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