RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумской области поймали агентку ФСБ: готовила обстрелы и вербовала шпионов

Фото: в Сумской области разоблачили российскую агентку (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области разоблачили российскую шпионку. Она готовила новые обстрелы и вербовала агентов для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Предательницей оказалась бывшая медсестра, идеологическая поклонница рашизма. Женщина поддерживала связь со своими родственниками в России и поддерживала войну РФ против Украины.

Именно через родственников ФСБ дистанционно завербовала женщину. Ее куратором являлся кадровый сотрудник одного из региональных управлений ФСБ. Для общения они использовали анонимный чат в мессенджере.

Главной задачей шпионки был сбор информации о местности, оборонно-промышленных предприятиях. Агентка объезжала местность, а также "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров. Она пыталась связаться с бывшими и действующими работниками оборонных заводов.

Женщина также планировала вербовать "единомышленников" для сбора информации для оккупантов за деньги ФСБ.

СБУ разоблачила предательницу и задокументировала преступные действия фигурантки. Ее задержали с поличным, когда та снимала один из объектов на видео.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Фото: в Сумской области разоблачили предательницу (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ разоблачила группу провокаторов. Они готовили провокации в Киеве и даже планировали захватить парламент.

Также Служба безопасности задержала группу российских агентов в Одессе. Двое военных и их солонка искали позиции ПВО и вели видеонаблюдение в порту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныСумская областьГосизменаВойна в Украине