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В Сумській області співробітники військкомату побили цивільного. У ТЦК відреагували

Ілюстративне фото: у Сумській області стався скандал із співробітниками ТЦК (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

В Сумській області співробітники Шосткинського районного територіального центру комплектування побили цивільного. Обставини події з'ясовуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну ТЦК у Facebook.

Керівництво Сумського обласного ТЦК пообіцяло "всебічно сприяти проведенню слідства".

"Діям військовослужбовців буде надано відповідну оцінку", - сказано в повідомленні.

Також у військкоматі закликали мешканців не ігнорувати прохання військовослужбовців ТЦК пред'явити військово-облікові документи та не ображати військовослужбовців, які після отриманих поранень на фронті виконують поставлені завдання та не тікати від них.

Що передувало

Нагадаємо, раніше в мережі оприлюднили відео, на якому можна помітити, як кілька чоловіків у військовій формі б'ють чоловіка у цивільному.

Зокрема, вони повалили чоловіка на землю та почали добивати ногами.

До речі, 8 березня в Чернівецькій області було затримано двох чоловіків, які напали на працівників військкомату на блокпості "Горлеча".

Спочатку вона намагалася збити їх за допомогою автомобіля, а потім побили сокирами.

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