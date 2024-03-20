В Сумській області співробітники військкомату побили цивільного. У ТЦК відреагували

Що передувало

Нагадаємо, раніше в мережі оприлюднили відео, на якому можна помітити, як кілька чоловіків у військовій формі б'ють чоловіка у цивільному.

Зокрема, вони повалили чоловіка на землю та почали добивати ногами.

До речі, 8 березня в Чернівецькій області було затримано двох чоловіків, які напали на працівників військкомату на блокпості "Горлеча".

Спочатку вона намагалася збити їх за допомогою автомобіля, а потім побили сокирами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.