В Сумской области сотрудники военкомата избили гражданского. В ТЦК отреагировали

В Сумской области сотрудники Шосткинского районного территориального центра комплектования избили гражданского. Обстоятельства события выясняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской областной ТЦК в Facebook.
Руководство Сумского областного ТЦК пообещало "всесторонне способствовать проведению следствия".
"Действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка", - сказано в сообщении.
Также в военкомате призвали жителей не игнорировать просьбы военнослужащих ТЦК предъявить военно-учетные документы и не обижать военнослужащих, которые после полученных ранений на фронте исполняют поставленные задачи и не убегать от них.
Напомним, ранее в сети обнародовали видео, на котором можно заметить, как несколько мужчин в военной форме избивают мужчину в гражданском.
В частности, они повалили мужчину на землю и начали добивать ногами.
К слову, 8 марта в Черновицкой области были задержаны двое мужчин, которые напали на работников военкомата на блокпосте "Горлеча".
Сначала она пытались сбить их при помощи автомобиля, а затем избили топорами.
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