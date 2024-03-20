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В Сумской области сотрудники военкомата избили гражданского. В ТЦК отреагировали

Иллюстративное фото: в Сумской области произошел скандал с сотрудниками ТЦК (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

В Сумской области сотрудники Шосткинского районного территориального центра комплектования избили гражданского. Обстоятельства события выясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской областной ТЦК в Facebook.

Руководство Сумского областного ТЦК пообещало "всесторонне способствовать проведению следствия". 

 

"Действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка", - сказано в сообщении.

Также в военкомате призвали жителей не игнорировать просьбы военнослужащих ТЦК предъявить военно-учетные документы и не обижать военнослужащих, которые после полученных ранений на фронте исполняют поставленные задачи и не убегать от них. 

Что предшествовало

Напомним, ранее в сети обнародовали видео, на котором можно заметить, как несколько мужчин в военной форме избивают мужчину в гражданском.

В частности, они повалили мужчину на землю и начали добивать ногами.

К слову, 8 марта в Черновицкой области были задержаны двое мужчин, которые напали на работников военкомата на блокпосте "Горлеча".

Сначала она пытались сбить их при помощи автомобиля, а затем избили топорами.

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