В Сумской области сотрудники военкомата избили гражданского. В ТЦК отреагировали

Что предшествовало

Напомним, ранее в сети обнародовали видео, на котором можно заметить, как несколько мужчин в военной форме избивают мужчину в гражданском.

В частности, они повалили мужчину на землю и начали добивать ногами.

К слову, 8 марта в Черновицкой области были задержаны двое мужчин, которые напали на работников военкомата на блокпосте "Горлеча".

Сначала она пытались сбить их при помощи автомобиля, а затем избили топорами.

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