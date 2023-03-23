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У Сумській області розповіли, чи змінюватимуть час коменданської години

Фото: У Сумській області розповіли, чи змінюватимуть час коменданської години (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Сумській області поки що не планують змінювати час комендантської години. Оскільки вона досить ліберальна.

Про це заявив т.в.о. голови Сумської ОВА Тарас Савченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Данкор".

За його словами, у Сумській області не варто зменшувати або взагалі скасовувати комендантську годину, бо вона і так досить "ліберальна".

При цьому Савченко заявив, що такої ж думки дотримуються військові.

Нагадаємо, з п'ятниці, 24 березня, на Херсонщині скоротять тривалість комендантської години. З 24 березня він розпочинатиметься о 20:00 і триватиме до 6:00.

Крім того, з 26 березня у Києві та області скорочують комендантську годину.

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Сумська областьКомендантська годинаВійна Росії проти України