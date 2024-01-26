У Сумській області розпочали черговий етап будівництва оборонних споруд (фото)

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що на поточний момент нарощуються бойові можливості оборонних рубежів у регіоні.

"Наразі визначено 5 замовників робіт, 11 виконавців у всіх районах Сумської області, які будують фортифікаційні споруди", - йдеться в заяві.

За його словами, роботи на об'єктах тривають згідно з графіком і мають бути виконані у визначений термін.

Хто допомагає з будівництвом оборони

Торік Сумська область будувала фортифікаційні споруди за кошти обласного та місцевих бюджетів. Регіон має найдовший кордон із ворогом, понад 560 кілометрів.

Фото: Будівництво оборонних рубежів (facebook.com/sumska.oda)

Сьогодні проводяться всі необхідні процедури щодо укладення договорів на продовження таких робіт із визначенням відповідних вимог до термінів та якості виконання.

"Проєкт масштабний, тому на допомогу Сумській області прийшли Львівська, Тернопільська області, місто Київ. Також своїх підрядників надають Міністерство оборони України та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Спільними зусиллями, переконаний, ми виконаємо всі поставлені завдання", - наголосив начальник Сумської ОВА.

Посилення оборони в Україні

Президент України Володимир Зеленський раніше проводив низку важливих нарад у Запоріжжі. Зокрема обговорив питання зміцнення прикордонних територій.

Він обговорив питання укріплення на всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. За його словами, це стосується окремих напрямків у Донецькій, Харківській областях, а також Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська та Рівненська області. Ще він згадав Херсонську область і Волинь.

Нещодавно уряд України виділив рекордну суму грошей на облаштування оборонних рубежів. Йдеться про 17,5 млрд гривень, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.