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У Сумській області російські війська знищили склади агропідприємства

Фото: у Сумській області російські війська знищили склади агропідприємства (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вчора, 2 грудня, у Сумській області російські загарбники знищили склади агропідприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"На фото - наслідки вчорашнього обстрілу прикордонного села Зноб-Новгородської громади. Вщент зруйновані склади та ангари належать одному із місцевих агропідприємств", - написав Живицький.

Зазначено, що росіяни ударили по ним із САУ. 24 снаряди розірвалися на території господарства.

За словами голови ОВА, окупанти не вперше обстрілюють саме ці склади, кілька днів тому уже були влучання в них. Цього разу від приміщень аграріїв майже нічого не залишилось.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у п'ятницю, 2 грудня, російські військові атакували Сумську область. Внаслідок обстрілів окупантів постраждало господарство в одній громаді.

Також раніше ми писали, що російські війська під час обстрілу прикордонних населених пунктів на Сумщині випустили протягом четверга, 1 грудня, по п'яти громадах 180 снарядів та мін.

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