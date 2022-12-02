Росіяни обстріляли чотири громади у Сумській області: є руйнування

У п'ятницю, 2 грудня, російські військові атакували Сумську область. Внаслідок обстрілів окупантів постраждало господарство в одній громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Нагадаємо, що російські війська під час обстрілу прикордонних населених пунктів у Сумській області випустили протягом четверга, 1 грудня, по п'яти громадах 180 снарядів та мін.

У четвер, 1 грудня, російські військові обстріляли населені пункти Сумської області. Загарбники атакували регіон з артилерії та мінометів.

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