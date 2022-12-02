Росіяни обстріляли чотири громади у Сумській області: є руйнування
Фото: Дмитро Живицький, очільник Сумської ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
У п'ятницю, 2 грудня, російські військові атакували Сумську область. Внаслідок обстрілів окупантів постраждало господарство в одній громаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Протягом дня ворог завдав 76 ударів по прикордонню із різних видів озброєння.
Очільник області пояснив, які громади обстріляла російська армія:
- По Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномета (1 "приліт") та з САУ (22 "прильоти"). Без руйнувань;
- Краснопільська громада: на одне з прикордонних сіл армійці РФ скинули з квадрокоптера вибухівку (ВОГ). Без наслідків;
- По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів 120 мм калібру. 21 міна вибухнула на нашій території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства. Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 "прильотів") та САУ (4 "прильоти"). Без постраждалих;
- Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії (21 "прильот"). Без жертв.
Нагадаємо, що російські війська під час обстрілу прикордонних населених пунктів у Сумській області випустили протягом четверга, 1 грудня, по п'яти громадах 180 снарядів та мін.
У четвер, 1 грудня, російські військові обстріляли населені пункти Сумської області. Загарбники атакували регіон з артилерії та мінометів.
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