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В Сумській області росіяни обстріляли аграрний ліцей: є жертва та поранені

Фото: окупанти обстріляли аграрний ліцей у Сумській області 13 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В понеділок, 13 березня, російські окупанти обстріляли аграрний ліцей в Сумській області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"В Сумській області росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське", - розповів він.

За його словами, окупанти завдали удар в районі місцевого професійно-аграрного ліцею.

"Одна цивільна особа загинула, 4 особи поранені", - додав Єрмак.

Оновлено 14.15. За даними ОК "Північ", вже відомо про 5 поранених через ракетний удар по аграрному ліцею в Сумській області.

"В результаті удару загинула 1 цивільна особа, ще 5 цивільних - поранені", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, з самого ранку російські окупанти понад 40 разів вдарили по прикордонню Чернігівської та Сумської області з різних видів озброєння.

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Сумська область