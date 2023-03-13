В Сумській області росіяни обстріляли аграрний ліцей: є жертва та поранені

"В Сумській області росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське", - розповів він.

За його словами, окупанти завдали удар в районі місцевого професійно-аграрного ліцею.

"Одна цивільна особа загинула, 4 особи поранені", - додав Єрмак.

Оновлено 14.15. За даними ОК "Північ", вже відомо про 5 поранених через ракетний удар по аграрному ліцею в Сумській області.

"В результаті удару загинула 1 цивільна особа, ще 5 цивільних - поранені", - йдеться в повідомленні.