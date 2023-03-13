В Сумской области россияне обстреляли аграрный лицей: есть жертва и раненые

В понедельник, 13 марта, российские оккупанты обстреляли аграрный лицей в Сумской области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"В Сумской области россияне обстреляли поселок Зноб-Новгородское", – рассказал он.
По его словам, оккупанты нанесли удар в районе местного профессионально-аграрного лицея.
"Один гражданский человек погиб, 4 человека ранены", - добавил Ермак.
Как сообщалось, с самого утра российские оккупанты более 40 раз ударили по приграничью Черниговской и Сумской области из разных видов вооружения.
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