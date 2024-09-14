У Сумській області росіяни атакували енергообʼєкт: один працівник загинув, сім поранені

Росія атакувала енергооб'єкт у Сумській області в ніч проти 14 вересня. Один працівник загинув, ще семеро було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

Загалом, за даними Міненерго, за минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Крім того, ще 7 працівників отримали поранення та були госпіталізовані.

"У Сумській області внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмювалось кілька підстанцій. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства - 54-річний водій", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Сумської області

В останні тижні окупанти активізували обстріли Сумської області. Тільки за 13 вересня РФ скинула КАБи на Ямпіль, де двоє людей загинули, було поранено дитину та вдарили по Охтирці.

Крім того, 12 вересня росіяни масовано атакували Конотоп, 14 людей було поранено. У місті виникли серйозні проблеми зі світлом. Фахівці назвали ситуацію з електропостачанням критичною після атаки РФ. 13 вересня у лікарні помер один із постраждалих після обстрілу Конотопу.

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