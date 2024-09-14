ua en ru
Сб, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумской области россияне атаковали энергообъект: один работник погиб, семь ранены

Сумы, Суббота 14 сентября 2024 10:37
UA EN RU
В Сумской области россияне атаковали энергообъект: один работник погиб, семь ранены Фото: РФ атаковала энергообъект в Сумской области 14 сентября, есть погибший и раненые (иллюстрация/t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Россия атаковала энергообъект в Сумской области в ночь на 14 сентября. Один работник погиб, еще семь были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"В Сумской области в результате обстрела территории энергообъекта было повреждено оборудование и укрытие, обесточивалось несколько подстанций. В результате атаки погиб работник предприятия - 54-летний водитель", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще 7 работников получили ранения и были госпитализированы.

В целом, по данным Минэнерго, за минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Обстрелы Сумской области

В последние недели оккупанты активизировали обстрелы Сумской области. Только за 13 сентября РФ сбросила КАБы на Ямполь, где двое людей погибли, был ранен ребенок и ударили по Ахтырке.

Кроме того, 12 сентября россияне массированно атаковали Конотоп, 14 человек были ранены. В городе возникли серьезные проблемы со светом. Специалисты назвали ситуацию с электроснабжением критической после атаки РФ. 13 сентября в больнице скончался один из пострадавших после обстрела Конотопа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине
NEWS
Россия ночью запустила по Украине 76 "Шахедов": сколько сбила ПВО
Россия ночью запустила по Украине 76 "Шахедов": сколько сбила ПВО
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США