У Сумській області РФ обстріляла рятувальників під час ліквідації наслідків попередньої атаки

У ДСНС розповіли, що рятувальники відправились на виклик у Кролевецьку громаду. Там під час дронової атаки було пошкоджено будівлю ферми і виникла пожежа.

Рятувальники оперативно локалізували загоряння та запобігли його поширенню.

Однак під час роботи вони почули звуки ще одного ворожого безпілотника. Невдовзі "Шахед" влучив поблизу місця попереднього удару. На щастя, рятувальники встигли відступити на безпечну відстань.

На місці подій було ліквідовано пожежу. Попередньо, люди не постраждали.

Фото: у Сумській області РФ обстріляла рятувальників (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, у Сумській області в ніч на 22 грудня працювали сили ППО по ворожих дронах. Внаслідок атаки виникла пожежа та є пошкодження.