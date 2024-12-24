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В Сумской области РФ обстреляла спасателей во время ликвидации последствий предыдущей атаки

Фото: в Сумской области РФ обстреляла спасателей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Спасатели попали под повторный обстрел россиян во время ликвидации последствий атаки в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В ГСЧС рассказали, что спасатели отправились на вызов в Кролевецкую общину. Там во время дроновой атаки было повреждено здание фермы и возник пожар.

Спасатели оперативно локализовали возгорание и предотвратили его распространение.

Однако во время работы они услышали звуки еще одного вражеского беспилотника. Вскоре "Шахед" попал вблизи места предыдущего удара. К счастью, спасатели успели отступить на безопасное расстояние.

На месте событий был ликвидирован пожар, предварительно, люди не пострадали.

Фото: в Сумской области РФ обстреляла спасателей (t.me/dsns_telegram)

Напомним, в Сумской области в ночь на 22 декабря работали силы ПВО по вражеским дронам. В результате атаки возник пожар и есть повреждения.

 

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Сумская областьГСЧСВойна в Украине