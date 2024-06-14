У Сумській області РФ атакувала дроном автобус з людьми, є поранені

14 червня російські війська дроном атакували автобус у Шостинському районі Сумської області. У ньому були люди, троє жінок поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Сьогодні, 14 червня зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили в ОВА, в автобусі перебувало понад 20 людей.
"Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу", - додали в адміністрації.
Всіх пасажирів автобуса евакуйовано. Наслідки ворожої атаки уточнюються.
Російські війська постійно атакують дронами місцеве населення у Сумській, Харківській, Херсонській областях.
Під удар потрапляють як велосипедисти, так і цивільні авто. Також дронами РФ обстрілюються автомобілі швидкої допомоги, рятувальників та поліції.
Наприклад, російські окупанти атакували дронами авто поліції та автобус із пасажирами у Куп'янську Харківської області. Серед постраждалих є поліцейські.
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