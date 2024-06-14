В Сумской области РФ атаковала дроном автобус с людьми, есть раненые

"Сегодня, 14 июня утром россияне, применив FPV-дрон, обстреляли социальный автобус в Эсманской общине Шосткинского района", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОВА, в автобусе находились более 20 человек.

"Предварительно, три женщины получили ранения, разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь", - добавили в администрации.

Все пассажиры автобуса эвакуированы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Атаки дронов РФ в Украине

Российские войска постоянно атакуют дронами местное население в Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Под удар попадают как велосипедисты, так и гражданские авто. Также дронами РФ обстреливаются автомобили скорой помощи, спасателей и полиции.

Например, российские оккупанты атаковали дронами авто полиции и автобус с пассажирами в Купянске Харьковской области. Среди пострадавших есть полицейские.