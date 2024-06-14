Окупанти атакували дронами авто поліції та автобус з пасажирами у Куп'янську (фото)

Російські окупанти атакували дронами авто поліції та автобус з пасажирами у Куп'янську Харківської області. Серед постраждалих є поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка у Facebook.

Вчора, 13 червня, армія РФ атакували FPV-дронами Куп'янськ. Внаслідок обстрілів пошкоджено службовий автомобіль поліції, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, приміщення кафе, житлові будинки.

Уламкові поранення отримав 60-річний чоловік і двоє поліцейських.

Начальник Слідчого управління поліція Харківської області Сергій Болвінов показав фото наслідків атаки. За його словами, у момент атаки в автобусі перебували 15 пасажирів та водій. Люди дивом не постраждали.

"Другий удар прийшовся вже на службовий автомобіль поліції. На прикордонних територіях росіяни з особливим азартом полюють на них", - зазначив Болвінов.

Фото: росіяни атакували Куп'янськ дронами (facebook.com/Сергій_Болвінов)