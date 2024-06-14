Окупанти атакували дронами авто поліції та автобус з пасажирами у Куп'янську (фото)
Російські окупанти атакували дронами авто поліції та автобус з пасажирами у Куп'янську Харківської області. Серед постраждалих є поліцейські.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка у Facebook.
Вчора, 13 червня, армія РФ атакували FPV-дронами Куп'янськ. Внаслідок обстрілів пошкоджено службовий автомобіль поліції, міський рейсовий автобус, приватний автомобіль, приміщення кафе, житлові будинки.
Уламкові поранення отримав 60-річний чоловік і двоє поліцейських.
Начальник Слідчого управління поліція Харківської області Сергій Болвінов показав фото наслідків атаки. За його словами, у момент атаки в автобусі перебували 15 пасажирів та водій. Люди дивом не постраждали.
"Другий удар прийшовся вже на службовий автомобіль поліції. На прикордонних територіях росіяни з особливим азартом полюють на них", - зазначив Болвінов.
Фото: росіяни атакували Куп'янськ дронами (facebook.com/Сергій_Болвінов)
Ситуація у Харківській області
Російська армія щоденно обстрілює населені пункти Харківської області, особливо біля лінії фронту та поблизу кордону.
У Харківській області також точаться бойові дії на двох напрямках - Куп'янському та Харківському. Російські окупанти понад місяць намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі області, але українські захисники стримують наступ ворога.
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