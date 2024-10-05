У Сумській області РФ атакувала безпілотником рейсовий автобус, є поранені

Нагадаємо, що наприкінці вересня російські окупанти двічі поспіль завдали ударів по медзакладу в місті Суми. Під час чергового воєнного злочину в лікарні перебувало майже 90 пацієнтів. Десять людей загинули.

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