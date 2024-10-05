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В Сумской области РФ атаковала беспилотником рейсовый автобус, есть раненые

Фото: последствия атаки РФ (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня днем оккупанты атаковали дроном рейсовый автобус в Сумской области. В результате атаки несколько пассажиров были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Прокуратуры Сумской области.

По данным следствия, 5 октября около 15:00, враг в очередной раз применил запрещенные международным правом методы ведения войны. В частности, беспилотником был атакован рейсовый автобус, который двигался по территории Речковской общины Сумского района.

Из-за атаки были ранены три пассажира: 65-летний мужчина и 54-летняя и 63-летняя женщины.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

"При процессуальном руководстве Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В прокураторе добавили, что досудебное расследование осуществляется следователями Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области.

 

Напомним, что в конце сентября российские оккупанты два раза подряд нанесли удары по медучреждению в городе Сумы. Во время очередного военного преступления в больнице находилось почти 90 пациентов. Десять человек погибли.

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