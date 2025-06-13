У Сумській області провели термінову перевірку води у Сеймі: що виявили

Нагадаємо, у серпні 2024 року у Сумській області у водах річки Сейм Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало суттєве перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема амонію та завислих частинок.

З огляду на те, що Сейм протікає територією Курської області РФ, де тривають бойові дії, а комунікації між Україною та країною-агресором відсутні, залишається невідомим, чи було це забруднення навмисним чи випадковим.

Важливо, що Сейм впадає в Десну в Чернігівській області, а Десна - у Дніпро неподалік Києва. Тоді ризик був у тому, що забруднення могло поширитися на великі водні артерії країни.

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