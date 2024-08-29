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Держводагентство підтвердило забруднення Сейму та Десни

Україна, Четвер 29 серпня 2024 08:39
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Держводагентство підтвердило забруднення Сейму та Десни Фото: Десна біля Чернігова (buvr.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Забруднення з річки Сейм вже досягло Десни. Це органічне забруднення, хімічних або високотоксичних речовин не зафіксовано.

Про це сказав голова Держводагентства Михайло Янчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Станом на зараз можемо констатувати, що відбулося забруднення річки Сейм. Фіксуємо переміщення цього забруднення. Воно вже досягло річки Десна", - сказав він.

За його словами, на сьогодні силами Держводагентства, відповідних підпорядкованих водогосподарських організацій та лабораторій, також лабораторіями Держекоінспекції проводиться постійний щоденний моніторинг якості води річок Сейм та Десна.

"Хімічних або високотоксичних забрудників не зафіксовано. Це органічне забруднення", - повідомив Янчук.

Голова Держводагентства заявив, що зараз акумульовані зусилля всіх служб для ліквідації цієї ситуації, із залученням науковців, додаткових експертів триває напрацювання для ліквідації цього забруднення.

"Також варто зазначити, що за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля сьогодні буде проведено засідання Державної комісії з ТЕБ та НС. За результатами цього засідання будуть надані відповідні доручення органам виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо локалізації та ліквідації наслідків", - пояснив чиновник.

Нагадаємо, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Потім у Київській обласній військовій адміністрації спростували цю інформацію та заявили, що перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області не виявлено.

Річка Сейм протікає в Курській області РФ, де зараз відбуваються бойові дії. Потім вона впадає в Десну у Чернігівській області. У свою чергу Десна впадає в Дніпро біля Києва.

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