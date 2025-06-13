У Сумській області провели термінову перевірку води у Сеймі: що виявили

У Сумській області екологи зафіксували забруднення річки Сейм поблизу кордону з Росією. У воді виявили критично низький рівень кисню та значне перевищення показника хімічного споживання кисню (ХСК).

Екоінспекція продовжує контроль за станом Сейму, також підключені інші установи. У разі нових відхилень громадськість обіцяють поінформувати оперативно.

10 червня екологи відібрали нові проби в районах сіл Чумакове, Хижки, Мутин та Озаричі. Біля Чумакового вода мала темніший колір і помутніння, де також помітили невелику кількість загиблої риби. Втім, рівень кисню - на межі допустимого.

У пробах із Манухівки виявили втричі вищий рівень ХСК. Також зафіксовано критично низьку концентрацію кисню у воді, що може пояснювати мор риби.

Державна екологічна інспекція у Сумській області оприлюднила попередні результати аналізу проб, відібраних 9 червня 2025 року поблизу сіл Чаплищі та Манухівка Конотопського району. Водойму перевіряли після повідомлень про масову загибель риби.

Нагадаємо, у серпні 2024 року у Сумській області у водах річки Сейм Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало суттєве перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема амонію та завислих частинок.

З огляду на те, що Сейм протікає територією Курської області РФ, де тривають бойові дії, а комунікації між Україною та країною-агресором відсутні, залишається невідомим, чи було це забруднення навмисним чи випадковим.

Важливо, що Сейм впадає в Десну в Чернігівській області, а Десна - у Дніпро неподалік Києва. Тоді ризик був у тому, що забруднення могло поширитися на великі водні артерії країни.

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