В Сумской области провели срочную проверку воды в Сейме: что обнаружили

В Сумской области экологи зафиксировали загрязнение реки Сейм вблизи границы с Россией. В воде обнаружили критически низкий уровень кислорода и значительное превышение показателя химического потребления кислорода (ХПК).

Государственная экологическая инспекция в Сумской области обнародовала предварительные результаты анализа проб, отобранных 9 июня 2025 года вблизи сел Чаплище и Мануховка Конотопского района. Водоем проверяли после сообщений о массовой гибели рыбы.

Что показали анализы

В пробах из Мануховки обнаружили втрое более высокий уровень ХПК. Также зафиксировано критически низкую концентрацию кислорода в воде, что может объяснять мор рыбы.

Другие показатели пока - в пределах нормы.

10 июня экологи отобрали новые пробы в районах сел Чумаково, Хижки, Мутин и Озаричи. У Чумаково вода имела темный цвет и помутнение, где также заметили небольшое количество погибшей рыбы. Впрочем, уровень кислорода - на грани допустимого.

Экоинспекция продолжает контроль за состоянием Сейма, также подключены другие учреждения. В случае новых отклонений общественность обещают проинформировать оперативно.