В Сумской области провели срочную проверку воды в Сейме: что обнаружили
В Сумской области экологи зафиксировали загрязнение реки Сейм вблизи границы с Россией. В воде обнаружили критически низкий уровень кислорода и значительное превышение показателя химического потребления кислорода (ХПК).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Сумской области.
Государственная экологическая инспекция в Сумской области обнародовала предварительные результаты анализа проб, отобранных 9 июня 2025 года вблизи сел Чаплище и Мануховка Конотопского района. Водоем проверяли после сообщений о массовой гибели рыбы.
Что показали анализы
В пробах из Мануховки обнаружили втрое более высокий уровень ХПК. Также зафиксировано критически низкую концентрацию кислорода в воде, что может объяснять мор рыбы.
Другие показатели пока - в пределах нормы.
10 июня экологи отобрали новые пробы в районах сел Чумаково, Хижки, Мутин и Озаричи. У Чумаково вода имела темный цвет и помутнение, где также заметили небольшое количество погибшей рыбы. Впрочем, уровень кислорода - на грани допустимого.
Экоинспекция продолжает контроль за состоянием Сейма, также подключены другие учреждения. В случае новых отклонений общественность обещают проинформировать оперативно.
Напомним, в августе 2024 года в Сумской области в водах реки Сейм Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало существенное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности аммония и взвешенных частиц.
Учитывая то, что Сейм протекает по территории Курской области РФ, где продолжаются боевые действия, а коммуникации между Украиной и страной-агрессором отсутствуют, остается неизвестным, было ли это загрязнение преднамеренным или случайным.
Важно, что Сейм впадает в Десну в Черниговской области, а Десна - в Днепр недалеко от Киева. Тогда риск был в том, что загрязнение могло распространиться на крупные водные артерии страны.
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