У Сумській області прикордонники збили російський дрон-розвідник

У вівторок, 20 грудня, у Сумській області прикордонники знешкодили російський дрон-розвідник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.
"Прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків держрубежу, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову пушку й відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї, яким вразили повітряну ціль. Залишки безпілотника впали за кількасот метрів від позицій прикордонників", - йдеться в повідомленні.
За словами прикордонників, швидше за все це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані на прикордонних українських територіях.
Також в ДПСУ наголосити, що лише минулої доби ворожі дрони, які залітали з території Росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумської області.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти в ніч проти 19 грудня атакували південь України з БПЛА. Протиповітряна оборона збила багато ворожих цілей.
Також раніше ми писали, що у середу, 14 грудня, РФ атакувала морських прикордонників дроном-камікадзе, але їм вдалося знищити безпілотник.
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