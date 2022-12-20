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У Сумській області прикордонники збили російський дрон-розвідник

Фото: у Сумській області прикордонники збили російський дрон-розвідник (dpsu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 20 грудня, у Сумській області прикордонники знешкодили російський дрон-розвідник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

"Прикордонний наряд, який ніс службу на одному із напрямків держрубежу, помітив наближення ворожого коптера. Охоронці кордону застосували антидронову пушку й відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї, яким вразили повітряну ціль. Залишки безпілотника впали за кількасот метрів від позицій прикордонників", - йдеться в повідомленні.

За словами прикордонників, швидше за все це був дрон-розвідник, який збирав розвідувальні дані на прикордонних українських територіях.

Також в ДПСУ наголосити, що лише минулої доби ворожі дрони, які залітали з території Росії, двічі скидали вибухові пристрої на прикордоння Сумської області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти в ніч проти 19 грудня атакували південь України з БПЛА. Протиповітряна оборона збила багато ворожих цілей.

Також раніше ми писали, що у середу, 14 грудня, РФ атакувала морських прикордонників дроном-камікадзе, але їм вдалося знищити безпілотник.

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Сумська областьприкордонникидрони